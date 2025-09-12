Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Минобороны предотвратила атаку БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. На местах падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре беспилотника сбиты при попытке атаковать Москву.

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. На местах падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Градоначальник также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб для оценки ситуации и устранения последствий.

Атаки беспилотников на Москву фиксируются не впервые. Ранее, 9 сентября, силы ПВО уже уничтожали беспилотные летательные аппараты, летевшие в сторону столицы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше