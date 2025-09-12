Ричмонд
Во Владивостоке в суд направлено дело о незаконной миграции 26 иностранцев

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Владивостока, обвиняемых в организации незаконной миграции, совершённой организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, с января 2021 по июль 2023 года преступная группа создала «нелегальный центр» на улице Луговой, где оформлялись фиктивные постановки на миграционный учёт иностранных граждан.

Организатор занимался поиском иностранцев, нуждающихся в регистрации, и за деньги подготавливал подложные документы. Два других участника группы выступали фиктивными нанимателями жилья и предоставляли миграционным органам ложные сведения.

Всего с помощью схемы было оформлено 26 фиктивных постановок. Дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.