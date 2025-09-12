Ричмонд
В Приморье выявили незаконную рубку леса с ущербом в 46 млн рублей

Возбуждены уголовные дела.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконную рубку более 6 тыс. деревьев на 46 млн рублей ущерба, сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Возбуждены уголовные дела.

«Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения лесного законодательства ОАО “Тернейлес”. В Рощинском лесничестве на арендованных участках выявлена незаконная рубка более 6 тыс. деревьев породы ель, пихта, береза каменная. Размер причиненного лесному фонду ущерба составил более 46 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в особо крупном размере).