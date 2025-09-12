ПВО сбила еще три дрона, летевших на Москву

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбиты ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее он сообщал, что уничтожены четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву.
«Сбито ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале в мессенджере MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше