ПВО сбила еще три дрона, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбиты ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее он сообщал, что уничтожены четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву.

«Сбито ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале в мессенджере MAX.

