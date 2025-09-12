Ричмонд
Собянин: Еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских дрона, которые летели на столицу. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбито еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил Сергей Собянин.

До этого он передал, что средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два украинских дрона, летевших на Москву.

