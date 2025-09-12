Собянин: Еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских дрона, которые летели на столицу. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбито еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил Сергей Собянин.
До этого он передал, что средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два украинских дрона, летевших на Москву.
До этого он передал, что средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника ВСУ, которые летели на столицу.