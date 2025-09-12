Число сбитых над Москвой беспилотников увеличилось до семи

Украинские дроны сбивают над Москвой. Силы ПВО отражают атаку на столицу с 01:20 12 сентября. К 02:10 уничтожено уже семь БПЛА. Об этом оповестил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
О разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало. На месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
«Сбито ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Сергей Собянин.
В течение прошлых суток силы ПВО уничтожили 166 БПЛА. Кроме того, сбиты три украинские управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая ракета большой дальности Нептун.