Беспилотную опасность объявили в Ленобласти

В Ленобласти ограничили мобильный интернет из-за атаки дронов.
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко.
Временное снижение скорости мобильного интернета связано с мерами по обеспечению безопасности и предотвращению возможных угроз. О сроках действия режима безопасности и дальнейших решениях будет сообщено дополнительно.
В ночь на 12 сентября сразу несколько регионов РФ подверглись нападению украинских БПЛА. Из-за этого переносятся и отменяются рейсы в аэропортах. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.