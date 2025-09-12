Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту «Пулково» ввели план «Ковер»

В радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково» ввели план «Ковер».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. План «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково», идет работа по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«По информации ОД шестой армии ПВО: Пулково — план “Ковер”, радиус 100 километров. Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленинградской области, количество уточняется», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА.

Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше