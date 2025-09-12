В аэропорту «Пулково» ввели план «Ковер»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. План «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково», идет работа по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«По информации ОД шестой армии ПВО: Пулково — план “Ковер”, радиус 100 километров. Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленинградской области, количество уточняется», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
