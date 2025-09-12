Посольство РФ в Индонезии: На Бали введён режим ЧП из-за стихийных бедствий

Напомним, во вторник вечером на Бали начались интенсивные дожди, спровоцировавшие наводнения в различных районах острова. Несмотря на разгул стихии, работа аэропорта имени Нгураха Рая не была нарушена, и воздушные суда принимаются и отправляются в штатном режиме. Местные службы пытаются справиться с последствиями стихии, однако масштабы бедствия затрудняют оперативное устранение проблем.