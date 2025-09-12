Мэр Москвы: Сбиты еще два беспилотника, направлявшихся к столице

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.
До этого он передал, что средства противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских дрона, которые летели на Москву.
Вечером 11 сентября серия взрывов прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.
В этот же день российские средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:30 уничтожили 13 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.