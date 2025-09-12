Ричмонд
Число сбитых БПЛА на пути к Москве увеличилось до девяти

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА на пути к столице. Ранее было известно о семи дронах, уничтоженных над столичным регионом.

Источник: РИА "Новости"

Силы ПВО работают и над территорией Ленинградской области, сообщал глава региона Александр Дрозденко. В аэропорту Пулково введен план «Ковер». Количество уничтоженных дронов над областью пока неизвестно.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше