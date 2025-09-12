Ричмонд
В Ленобласти сработала система ПВО, в аэропорту Пулково введен план Ковёр

Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям над территорией юго-западной части Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

В ночь с 11 на 12 сентября в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр», а на юго-западе региона работают расчёты ПВО 6-й Армии.

«По информации ОД 6-й Армии ПВО: Пулково — план “Ковер”, радиус 100 км. 6-я Армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части ЛО, количество уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

В данный момент на вылет задерживаются 8 рейсов и 3 отменено. Борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружит в районе города Бокситогорск, ещё один самолёт — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми.

Также ранее система противовоздушной обороны сработала в Московской области. Согласно информации мэра Москвы Сергея Собянина, к настоящему времени сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов, летящих в сторону российской столицы.

