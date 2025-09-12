Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму делу

По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Следствие считает, что Иванов, другие фигуранты дела и неустановленные лица с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.