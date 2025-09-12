Россия столкнулась с атаками дронов, на подлете к Москве сбиваются дроны: что известно

Украинские дроны атакуют регионы РФ.
На территории России зафиксированы атаки беспилотников, в связи с чем в различных регионах страны были приведены в действие системы противовоздушной обороны. Вблизи Москвы вражеские дроны уничтожаются на подлете к городу. В Смоленской области объявлен режим повышенной опасности из-за угрозы нападения беспилотников. Аналогичные ограничения и меры безопасности введены и в других регионах. Как обстоит ситуация — в сбойке URA.RU.
В Смоленской области объявлена опасность БПЛА.
В Смоленской области зафиксирована угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Для отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины задействованы подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Уважаемые жители Смоленской области, настоятельно прошу сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и воздержаться от съемки работы ПВО. Все экстренные и оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности», — отметил Анохин в своем telegram-канале.
Жителей Херсонской области предупредили об опасности.
В Херсонской области введен режим авиационной опасности в связи с попыткой ВСУ осуществить комбинированную атаку на регион. Соответствующую информацию опубликовал губернатор Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Глава региона также призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
В аэропорту Калуги ввели ограничения.
В аэропорту Калуги (Грабцево) временно введены ограничения на прибытие и отправление рейсов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в свооем telegram-канале.
Беспилотники сбивают над Москвой.
Российские средства ПВО Минобороны нейтрализовали два вражеских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, размещенной в его telegram-канале, на местах падения обломков работают оперативные службы. В общей сложности над Москвой были уничтожены девять беспилотников противника.
Кроме того, жители Одинцовского городского округа Московской области сообщили, что начиная с 01:15 ночи слышали серию взрывов. Очевидцы также отмечают, что в небе был слышен звук двигателей и видны яркие вспышки. О схожих происшествиях информируют и жители Наро-Фоминска, сообщает telegram-канал SHOT.
В ряде регионов объявлена опасность атаки БПЛА.
В Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев. Согласно информации, размещенной в приложении МЧС России, существует риск использования беспилотников и в воздушном пространстве Рязанской области. Аналогичное предупреждение направлено жителям Ленинградской области.
Опасность атаки БПЛА объявлена и в Краснояружском районе Белгородской области в 02:52 по местному времени. Региональное МЧС РФ рекомендует жителям оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.
Очевидцы слышат взрывы в Смоленске.
В небе над Смоленском зафиксировано не менее пяти взрывов, о чем информируют местные жители. Как сообщает telegram-канал SHOT, в южных районах города были слышны от пяти до восьми мощных разрывов, сопровождавшихся вспышками в небе.
Срабатывание сигнализаций автомобилей отмечалось из-за громких звуков. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны реагировали на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов и уничтожали их. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.