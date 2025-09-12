Два года назад пилоты аварийно посадили самолёт в поле под Новосибирском

Экипаж получил неверные данные о запасе горючего.
Памятный инцидент с пассажирским рейсом Сочи — Омск произошел 12 сентября 2023 года. На борту находились 167 пассажиров, когда во время посадки в Омске сработала аварийная сигнализация о проблемах с гидравликой.
Командир экипажа Сергей Белов принял решение лететь на запасной аэродром в Новосибирск. Однако позже выяснилось, что решение было основано на неверной оценке ситуации и ошибочном расчете топлива.
Следствие показало, что пилот предположил проблемы с шасси и запросил расчёт топлива с учётом повышенного расхода. В результате экипаж получил неверные данные о запасе горючего. На самом деле топливо закончилось за 200 километров до пункта назначения.
Самолёт приземлился на пшеничное поле без жертв. Ущерб воздушному судну составил 118 миллионов рублей. Позже авиакомпания демонтировала и вывезла самолет.
Несмотря на благополучный исход, было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследования Росавиации и СК подтвердили, что причиной инцидента стали действия командира.
Дело передано в мировой суд Барабинского района Новосибирской области. 12 сентября обвиняемый может ходатайствовать о прекращении уголовного преследования из-за истечения срока давности.
Авиакомпания отказалась от претензий к пилоту, но девять пассажиров подали иски о компенсации морального вреда на сумму более 9 миллионов рублей. Имущество пилота арестовано.