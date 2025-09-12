Ричмонд
Трамп угрожает Китаю и Индии рекордными пошлинами за поддержку России

США, по инициативе лидера страны Дональда Трампа, намерены оказать давление на страны Группы семи, чтобы те ввели более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Об этом сообщает Financial Times.

США, по инициативе лидера страны Дональда Трампа, намерены оказать давление на страны Группы семи, чтобы те ввели более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Об этом сообщает Financial Times.

«Главная задача этой инициативы заключается в стремлении США побудить Россию к участию в мирных переговорах с Украиной. Ожидается, что соответствующий призыв будет официально озвучен 12 сентября в ходе онлайн-заседания министров финансов неформального объединения семи ведущих экономик мира — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии», — пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание также приводит слова представителя Министерства финансов США, который заявил, что власти страны дали четко понять союзникам в ЕС, что им следует ввести значительные тарифы в отношении Индии и КНР, если они хотят положить конец конфликту на Украине. И эти высокие тарифы будут отменены, когда будет заключен мир между Россией и Украиной.

Ранее Трамп призвал ЕС увеличить до 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию. В ответ на это представители ЕС подчеркнули, что не рассматривают тарифные меры в качестве инструмента санкционного давления. При этом Европейский союз разрабатывает собственный девятнадцатый пакет санкций в отношении России.

