Трамп угрожает Китаю и Индии рекордными пошлинами за поддержку России

Издание также приводит слова представителя Министерства финансов США, который заявил, что власти страны дали четко понять союзникам в ЕС, что им следует ввести значительные тарифы в отношении Индии и КНР, если они хотят положить конец конфликту на Украине. И эти высокие тарифы будут отменены, когда будет заключен мир между Россией и Украиной.