Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

Силы противовоздушной обороны ликвидируют украинские БПЛА в Ленинградской области, в петербургском аэропорту Пулково объявили план «Ковер». Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— По информации ОД 6 Армии ПВО: Пулково — план «Ковер», радиус 100 километров. 6 Армия работает по беспилотникам в небе над территорией юго-западной части области, количество уточняется, — написал он в Telegram-канале.
Вечером 11 сентября серия взрывов прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.
В этот же день российские средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:30 уничтожили 13 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В ночь с 10 на 11 сентября российские системы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями. Больше всего вражеских дронов сбили над Воронежским регионом.