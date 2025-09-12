Собянин: Силы ПВО сбили ещё два БПЛА, летевших в сторону Москвы

«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Собянина.
Кроме того, система противовоздушной обороны сработала над территорией юго-западной части Ленинградской области РФ. В петербургском аэропорту Пулково ввели план «Ковёр». В данный момент на вылет задерживаются 8 рейсов, 3 отменено. Борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружит в районе города Бокситогорск, ещё один самолёт — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми.