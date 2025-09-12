В Сети появилось видео с предполагаемым убийцей Кирка

Американский сайт TMZ опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, расположенной в одном из домов недалеко от университета в Юте.
На видео запечатлён предполагаемый подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка.
На кадрах видно, как человек, одетый в черную одежду и кепку, движется в сторону учебного заведения. Позже, та же камера зафиксировала его уже после происшествия — мужчина идёт по улице мимо домов, а затем вдруг переходит на бег и быстро исчезает из поля зрения камеры.
Напомним, в Кирка стреляли во время его выступления в Университете Орема. Активиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь.