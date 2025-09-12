Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилась видеозапись с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка

В распоряжении издания TMZ оказалась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён человек, связанный с убийством политика и сторонника президента США Чарли Кирка. Видео было опубликовано в соцсети X.

Источник: Life.ru

Видеозапись с подозреваемым в убийстве. Видео © X / TMZ.

На камерах видеонаблюдения зафиксировали его необычную походку и нехарактерные выпуклости под одеждой, что может указывать на наличие оружия. По данным временных меток, в 11:49 он находился в нескольких кварталах от кампуса университета долины штата Юта, а уже в 11:52 его заметили возле университетских корпусов.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало изображение предполагаемого убийцы активиста Чарли Кирка. В бюро призвали общественность помочь в установлении личности человека. На опубликованных кадрах запечатлён худощавый мужчина в чёрном свитере с принтом в виде американского флага и национального символа страны — орла, а также в солнцезащитных очках и тёмной кепке.