TMZ опубликовали кадры с предполагаемым убийцей Чарли Кирка

Появилась видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен предполагаемый подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Мужчина в черной одежде, подходящий под описание, ранее распространенное ФБР, попал в объективы камер наблюдения в пригороде Солт-Лейк-Сити в 11:49. Он направлялся в кампус Университета долины Юты, где вскоре после этого произошло нападение на Кирка, сообщает портал TMZ.