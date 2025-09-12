«112»: Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону спецоперации

Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и нарушение прав на свободу совести и вероисповеданий, помещен в колонию-поселение № 1 в Тольятти Самарской области. Об этом 29 мая рассказал его отец Валерий Шарлот. Он также сообщил, что сын сейчас занимается восстановлением российского паспорта, который ранее сжег.