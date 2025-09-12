«112»: Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону спецоперации

Певцу Эдуарду Шарлоту было отказано в отправке в зону спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что сторона защиты артиста ходатайствовала о его отправке на СВО, но судья отказал адвокатам.
— На фронт Шарлот просился несколько раз, но почему-то каждый раз менял свое решение, — говорится в публикации.
Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и нарушение прав на свободу совести и вероисповеданий, помещен в колонию-поселение № 1 в Тольятти Самарской области. Об этом 29 мая рассказал его отец Валерий Шарлот. Он также сообщил, что сын сейчас занимается восстановлением российского паспорта, который ранее сжег.
19 апреля Шарлот был исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В прошлом году его приговорили к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Прокурор требовал назначить певцу семь лет и пять месяцев лишения свободы.