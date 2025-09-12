Польша получила крупную партию американских танков M1A2 Abrams

В 2022 году между Польшей и Соединенными Штатами было заключено соглашение, предусматривающее передачу 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в течение 2025−2026 годов. Ранее министр обороны Польши сообщил, что Швеция приняла решение срочно разместить на польской территории истребители и комплексы противовоздушной обороны в ответ на инцидент с нарушением польского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.