В Ленобласти зафиксировали падение обломков БПЛА

Дрозденко: обломки БПЛА упали в нескольких районах Ленобласти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Падение обломков БПЛА зафиксировали в ряде мест в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

«В ряде мест зафиксировано падение обломков», — написал Дрозденко.

Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Санкт-Петербурга, уточнил он.

Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

