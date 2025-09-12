В Ленобласти зафиксировали падение обломков БПЛА

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Падение обломков БПЛА зафиксировали в ряде мест в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
«В ряде мест зафиксировано падение обломков», — написал Дрозденко.
Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Санкт-Петербурга, уточнил он.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
