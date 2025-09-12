«Ъ»: Генпрокуратура хочет изъять активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева

Генеральная прокуратура РФ потребовала через столичный Тверской суд изъять в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью около 79 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Надзорное ведомство считает, что фактическими владельцами фирм являются родственники бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого в 2019 году приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию. Арест наложили на акции, доли более 20 компаний и имущество членов его семьи и доверенных лиц.
По версии Генпрокуратуры, структуры экс-мэра годами использовали офшоры, извлекали доход из муниципальных ресурсов и получали контракты за счет административного ресурса.
В прошлом году Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны и отправился на спецоперацию. Еще в марте 2020 года суд взыскал с него и подконтрольных его семье компаний около 1,4 миллиарда рублей как коррупционно нажитое имущество. В новом же иске он в числе ответчиков не указан, говорится в статье.
Никулинский суд Москвы 3 сентября постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры и передать в собственность государства активы на сумму 41 миллиард рублей, которые принадлежали экс-председателю правительства Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву и его семье. В перечне изъятого имущества присутствуют Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета — Минеральные воды» и агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева».