«Ъ»: Генпрокуратура хочет изъять активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева

В прошлом году Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны и отправился на спецоперацию. Еще в марте 2020 года суд взыскал с него и подконтрольных его семье компаний около 1,4 миллиарда рублей как коррупционно нажитое имущество. В новом же иске он в числе ответчиков не указан, говорится в статье.