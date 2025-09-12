В Братском районе машина опрокинулась в реку, водитель погиб

В Братском районе 11 сентября около 15.00 произошло смертельное ДТП: 54-летний водитель автомобиля ЛуАЗ не справился с управлением и опрокинулся в реку в километре от села Добчур. Мужчина погиб на месте происшествия, двое его пассажиров не пострадали, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на 90-м км федеральной трассы «Байкал» 9 сентября. Предварительно, водитель Jetour, двигаясь в районе Ангасолки в сторону Иркутска, не справился с управлением и врезался в Toyota Wish.