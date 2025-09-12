В Братском районе машина опрокинулась в реку, водитель погиб

В Братском районе 11 сентября около 15.00 произошло смертельное ДТП: 54-летний водитель автомобиля ЛуАЗ не справился с управлением и опрокинулся в реку в километре от села Добчур. Мужчина погиб на месте происшествия, двое его пассажиров не пострадали, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.