Находка в подъезде привела комсомольчанку на скамью подсудимых

В Комсомольске-на-Амуре завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств с банковской карты, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
В июле 35-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, она потеряла карту и не заблокировала ее, после чего получила уведомления о списаниях. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили и задержали похитительницу. Ей оказалась 46-летняя горожанка, ранее также судимую за кражу. Женщина пояснила, что нашла карту в подъезде и в течение двух дней использовала ее для расчетов.
Следствие установило, что злоумышленница приобретала продукты питания и табачные изделия, расплачиваясь бесконтактным способом. Все покупки совершались для личного пользования.
С утвержденным обвинительным заключением материалы дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» переданы в суд. Комсомольчанке грозит до шести лет лишения свободы. До суда она пробудет под подпиской о невыезде.