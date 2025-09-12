Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

«Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков», — говорится в заявлении губернатора.
По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Указанные места оцеплены, возгораний и пострадавших нет. Отражение атаки беспилотников продолжается.
Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 сентября в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр». Были зафиксированы задержки и отмены авиарейсов, в частности, борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружил в районе города Бокситогорск, ещё один самолёт — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми.