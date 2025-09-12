Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

Средствами противовоздушной обороны над Ленинградской областью уничтожено более двадцати украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Силы ПВО работают по БПЛА над 5 районами Ленобласти и 1 районом Петербурга.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков», — говорится в заявлении губернатора.

По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Указанные места оцеплены, возгораний и пострадавших нет. Отражение атаки беспилотников продолжается.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 сентября в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр». Были зафиксированы задержки и отмены авиарейсов, в частности, борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружил в районе города Бокситогорск, ещё один самолёт — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше