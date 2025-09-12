Гендиректор аэропорта Краснодара включён в базу «Миротворца»

Генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин внесён в базу украинского сайта «Миротворец». По информации РИА Новости, его обвиняют в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и называют «соучастником преступлений России против Украины».