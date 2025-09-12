Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор аэропорта Краснодара включён в базу «Миротворца»

Генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин внесён в базу украинского сайта «Миротворец».

Генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин внесён в базу украинского сайта «Миротворец». По информации РИА Новости, его обвиняют в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и называют «соучастником преступлений России против Украины».

Напомним, аэропорт Краснодара был закрыт в конце февраля 2022 года из соображений безопасности.

С 11 сентября с 09:00 мск он вновь открыт для обслуживания рейсов.

В августе ночные атаки дронов парализовали аэропорт Сочи.