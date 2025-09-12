Ричмонд
Силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников ВСУ в Ленинградской области

Около 20 украинских беспилотников уничтожили в Ленинградской области, отражение атаки продолжается. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— По предварительным данным, над Ленинградской областью было уничтожено более 20 дронов ВСУ. Продолжается отражение атаки беспилотников, — написал он в Telegram-канале.

Обломки БПЛА упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет, добавил глава области.

Ранее Дрозденко передал, что в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково ввели план «Ковер», атаку дронов отражает шестая армия ПВО.

11 сентября серия взрывов прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

В этот же день российские средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:30 уничтожили 13 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

