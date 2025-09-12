Ричмонд
Беспилотники ВСУ атакуют Ленинградскую область: что известно о последствиях

В Пулково ввели план «Ковер» из-за работы сил ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Ленинградская область подверглась массированной атаке БПЛА в ночь на 12 сентября. Беспилотную опасность на территории региона объявили в 01:50. К 05:00 угроза атаки БПЛА сохраняется. На фоне работы сил ПВО в аэропорту Пулково ввели план «Ковер». Об этом уведомили в пресс-службе воздушной гавани.

Меры безопасности предприняли в 02:30. Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные рейсы. Работники Пулково порекомендовали пассажирам следить за изменениями. Удобнее всего следовать указаниям на онлайн-табло аэропорта.

Пассажирам также напомнили о личных кабинетах и разделах управления бронированиями на сайтах авиакомпаний. Туда можно обратиться при внеплановых задержках рейсов.

«Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — сообщили в Пулково.

Об атаке украинских дронов оповестил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что силы ПВО уничтожают беспилотники над Волосовским, Тосненским, Гатчинским, Ломоносовским, Всеволожским и Выборгским районами Ленобласти. БПЛА также сбили над Пушкинским районом Санкт-Петербурга.

По сведениям губернатора, повреждений в результате падения обломков дронов не зафиксировано. Возгораний не наблюдается. По предварительным данным, на территории Ленобласти уничтожено свыше 20 беспилотников.

Ночью 12 сентября дроны перехватили также над Москвой. Силами ПВО к 05:00 ликвидировано девять БПЛА, летевших на столицу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на местах падения фрагментов беспилотников уже работают работники спецслужб. О разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало.

Беспилотники также регулярно атакуют Белгородскую область. Под удар в последние дни часто попадает и региональный центр. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, оперативная информация о передвижении БПЛА спасает жизни людей. Сейчас, чтобы обезопасить детей, в школах ввели дистанционный формат обучения. В Белгороде и Белгородском районе также временно закрыты несколько крупных ТЦ.

