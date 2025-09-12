Ричмонд
Умер один из рабочих, которых засыпало землей в Костанайской области

В реанимации в Рудном скончался один из пострадавших рабочих, которых засыпало землей в Костанайской области в середине августа, передает МИА «Казинформ».

Источник: Getty Images

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, пишет издание.

Как сообщили в ДП, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве пообещали, что окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, инцидент произошел почти месяц назад, 13 августа. Двоих рабочих засыпало грунтом, когда они ремонтировали водопровод. Их доставили в больницу — состояние одного из них было тяжелым.