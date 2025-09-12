Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала 2025 года в Красноярском крае пьяные водители стали виновниками 187 ДТП

В регионе зарегистрировали 187 аварий, виновниками которых стали пьяные водители.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с начала 2025 года зарегистрировали 187 аварий, виновниками которых стали пьяные водители. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, количество таких происшествий снизилось на 7%.

При этом из-за нетрезвых автомобилистов погибли 40 человек — это на четверть меньше, чем в 2024-м.

На телефон «Синяя линия» поступило более 150 звонков, а через чат-бот в «Телеграме» красноярцы передали более 100 сообщений о нетрезвых поездках.

Благодаря бдительным гражданам, сотрудники ДПС отстранили от управления 62 человека.

Полицейские напоминают: алкоголь — один из самых коварных врагов участников дорожного движения, он делает их беззащитными перед лицом возможной опасности. Каждый третий погибший в ДТП в нашем крае стал жертвой нетрезвого автомобилиста.

Жителей просят соблюдать правила дорожного движения.