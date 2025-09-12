С начала 2025 года в Красноярском крае пьяные водители стали виновниками 187 ДТП

В Красноярском крае с начала 2025 года зарегистрировали 187 аварий, виновниками которых стали пьяные водители. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, количество таких происшествий снизилось на 7%.
При этом из-за нетрезвых автомобилистов погибли 40 человек — это на четверть меньше, чем в 2024-м.
На телефон «Синяя линия» поступило более 150 звонков, а через чат-бот в «Телеграме» красноярцы передали более 100 сообщений о нетрезвых поездках.
Благодаря бдительным гражданам, сотрудники ДПС отстранили от управления 62 человека.
Полицейские напоминают: алкоголь — один из самых коварных врагов участников дорожного движения, он делает их беззащитными перед лицом возможной опасности. Каждый третий погибший в ДТП в нашем крае стал жертвой нетрезвого автомобилиста.
Жителей просят соблюдать правила дорожного движения.