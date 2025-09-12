Нарколог Шуров объяснил историю ребёнка с алкоголизмом из Новосибирска

«В восемь лет ставить диагноз “алкоголизм” с точки зрения медицинской терминологии неправильно. Очевидно, речь идет о системном злоупотреблении алкоголем, которое попало в поле зрения. Скорее всего, мальчика поймали пьяным, он признался, что несколько раз выпил. Соцслужбы обратили внимание обратили внимание на ситуацию. Скорее всего, там очень неблагоприятная обстановка. Семья алкоголиков. В данной ситуации можно говорить о формулировке “пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями”», — уточнил эксперт.