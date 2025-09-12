Генпрокуратура планирует изъять активы семьи экс-мэра Владивостока на ₽80 млрд

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Тверской суд Москвы с требованием изъять в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» общей стоимостью около 80 миллиардов рублей. Соответствующая информация была опубликована в издании «Коммерсантъ».
Надзорное ведомство утверждает, что фактическими владельцами указанных фирм являются родственники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, осуждённого в 2019 году на 15 лет лишения свободы за коррупционные преступления. Арест наложен на акции и доли в более чем 20 компаниях, а также на имущество членов его семьи и доверенных лиц.
Согласно позиции Генпрокуратуры, бизнес-структуры экс-градоначальника годами использовали офшорные схемы, извлекали прибыль из муниципальных ресурсов и получали государственные контракты за счёт административного ресурса.
В прошлом году Пушкарёв заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. Ранее, в марте 2020 года, суд взыскал с него и подконтрольных его семье компаний около 1,4 миллиарда рублей как с коррупционно нажитых активов. При этом в новом исковом заявлении экс-мэр не фигурирует в числе ответчиков.
