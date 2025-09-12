Ричмонд
Суд заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина по делу о госизмене

Гражданина РФ обвиняют публичных призывах к терроризму и действиям, угрожающим безопасности страны.

Источник: Аргументы и факты

Карельский суд заочно арестовал гражданина России, уехавшего в Финляндию, по обвинениям в государственной измене, публичных призывах к терроризму и действиям, угрожающим безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

По информации агентства, российские правоохранительные органы пока не располагают сведениями о текущем месте проживания обвиняемого в Финляндии, однако имеют данные о его личности и внешности. Эти данные позволяют установить его примерный образ.

Также отмечается, что мужчина не использует свои настоящие имя и аккаунты в социальных сетях или мессенджерах, что затрудняет его обнаружение и мониторинг в интернете. В происшествии продолжается следствие, направленное на установление всех обстоятельств дела.

Ранее суд приговорил экс-сотрудника оборонного предприятия из Перми к 13 годам колонии за передачу данных о работе завода иностранным спецслужбам.