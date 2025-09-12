Стало известно о заочном аресте уехавшего в Финляндию фигуранта дела о госизмене

Суд в Республике Карелия заочно заключил под стражу гражданина России, выехавшего в Финляндию, предъявив ему обвинения в государственной измене, публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
Согласно документам, фигуранту инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности в сети Интернет, а также совершение действий, направленных против безопасности РФ, наряду с государственной изменой.
В материалах дела отмечается, что обвиняемый не имеет регистрации на территории России и не владеет жилой недвижимостью. Согласно данным государственной системы миграционного учёта, он выехал в Финляндию и более не возвращался в страну.
Правоохранительным органам не известно его точное местонахождение на территории Финляндии. Также установлено, что мужчина не ведёт аккаунты в социальных сетях и мессенджерах под своим реальным именем. При этом у следствия имеются данные о его личности и внешности.
Суд в Карелии в начале августа санкционировал арест продолжительностью два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. В конце августа апелляционная инстанция признала это решение законным и обоснованным.
Защита отказалась комментировать РИА «Новости» обстоятельства дела в связи с его секретным характером, с адвоката взята соответствующая подписка о неразглашении.
