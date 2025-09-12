Опасность БПЛА действует в Петербурге и Ленобласти всю ночь: о ситуации в регионе

В связи с объявленной беспилотной опасностью жители могут столкнуться с понижением скорости мобильного интернета. Кроме того, неудобства на фоне работы ПВО заметили пассажиры Пулково.
Ночью в аэропорту ввели план «Ковер». Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы. В результате стали невозможными полеты из Калининграда, оповестили в Росавиации. Меры безопасности действуют до сих пор.
Как уточнил Александр Дрозденко, беспилотники ВСУ сбили над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти. Так, в Тосно на двух улицах зафиксировали падение фрагментов дронов. По сведениям губернатора, возгораний не обнаружено.
Беспилотники также перехватили над Пушкинским районом Петербурга. О последствиях на земле информации не поступало.
«По предварительным данным над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников. В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», — написал Александр Дрозденко.
Кроме того, с 00:20 12 сентября ограничили на работу аэропорт Калуги. Как уточнили в Росавиации, ночью ввели меры безопасности, в том числе, в воздушных гаванях Иваново, Пскова и Ярославля. По состоянию на 05:45, ограничения всё ещё действуют.
За сутки, 10−11 сентября, над российскими регионами уничтожили 166 беспилотников ВСУ. Сбиты также и другие воздушные цели, выпущенные с территории Украины. Так, силами ПВО уничтожены три управляемые авиационные бомбы ВСУ, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и управляемая ракета большой дальности Нептун. Помимо прочего, Минобороны регулярно сообщает об обстрелах Донецкой и Луганской Народных Республик.