Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность БПЛА действует в Петербурге и Ленобласти всю ночь: о ситуации в регионе

Силы ПВО работают над Петербургом и Ленобластью.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ленинградской области и Петербурга ночью 12 сентября получили уведомления от МЧС, свидетельствующие об угрозе атаки БПЛА. Силы ПВО сработали над рядом районов Ленобласти. Об этом предупредил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

В связи с объявленной беспилотной опасностью жители могут столкнуться с понижением скорости мобильного интернета. Кроме того, неудобства на фоне работы ПВО заметили пассажиры Пулково.

Ночью в аэропорту ввели план «Ковер». Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы. В результате стали невозможными полеты из Калининграда, оповестили в Росавиации. Меры безопасности действуют до сих пор.

Как уточнил Александр Дрозденко, беспилотники ВСУ сбили над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти. Так, в Тосно на двух улицах зафиксировали падение фрагментов дронов. По сведениям губернатора, возгораний не обнаружено.

Беспилотники также перехватили над Пушкинским районом Петербурга. О последствиях на земле информации не поступало.

«По предварительным данным над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников. В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», — написал Александр Дрозденко.

Кроме того, с 00:20 12 сентября ограничили на работу аэропорт Калуги. Как уточнили в Росавиации, ночью ввели меры безопасности, в том числе, в воздушных гаванях Иваново, Пскова и Ярославля. По состоянию на 05:45, ограничения всё ещё действуют.

За сутки, 10−11 сентября, над российскими регионами уничтожили 166 беспилотников ВСУ. Сбиты также и другие воздушные цели, выпущенные с территории Украины. Так, силами ПВО уничтожены три управляемые авиационные бомбы ВСУ, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и управляемая ракета большой дальности Нептун. Помимо прочего, Минобороны регулярно сообщает об обстрелах Донецкой и Луганской Народных Республик.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше