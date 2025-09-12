Появилось новое видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка

Чарли Кирк, считающийся одним из ключевых фигур американского ультраправого движения и возглавляющий организацию Turning Point USA (TPUSA) в должности исполнительного директора, получил огнестрельное ранение во время публичных дебатов, состоявшихся в штате Юта. Кирк широко известен своей приверженностью консервативным взглядам и неоднократно выступал за прекращение поддержки Украины со стороны Штатов. Позже о его смерти сообщил президент США Дональд Трамп. Подробнее об убийстве Кирка — в материале URA.RU.