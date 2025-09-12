Ричмонд
Стало известно об ужесточении наказания экс-замминистра обороны Иванову

Закончены следственные мероприятия по второму уголовному производству в отношении бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, причем пункты обвинения стали более тяжкими, как передало «ТАСС», опираясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Бывшему должностному лицу вменяют три эпизода взяточничества в особо значительном объеме, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере, а также противозаконное содержание и производство оружия.

В скором времени окончательная формулировка обвинительного заключения будет представлена Иванову, а также предпринимателям Сергею Бородину и Александру Фомину. После этого ко всем вовлеченным в процесс перейдет право приступить к изучению материалов уголовного дела.

По информации агентства, новое обвинение в незаконном обороте оружия касается того, что экс-высокопоставленный работник оборонного ведомства занимался переделкой вооружения.

Стоит напомнить, что первого июля 2025 года Московский городской суд признал Иванова виновным в хищении средств при закупке двух паромов для Керченской переправы и неправомерном выводе более 3,9 миллиарда рублей из банковского учреждения «Интеркоммерц». По этому делу он был осужден на 13 лет заключения в исправительной колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

Читайте также: У осужденного экс-замминистра обороны обнаружили коллекцию нацистского оружия.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
