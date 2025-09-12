Стало известно об ужесточении наказания экс-замминистра обороны Иванову

Стоит напомнить, что первого июля 2025 года Московский городской суд признал Иванова виновным в хищении средств при закупке двух паромов для Керченской переправы и неправомерном выводе более 3,9 миллиарда рублей из банковского учреждения «Интеркоммерц». По этому делу он был осужден на 13 лет заключения в исправительной колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.