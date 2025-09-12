Ричмонд
В российском регионе более 50 населенных пунктов погрузились во тьму

В восьми районах Дагестана более 50 населенных пунктов остались без света. Всему виной аварийные отключения электроэнергии, проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Аварийные отключения света затронули Ботлихский, Унцукульский, Кайтагский, Серкалинский, Рутульский, Хивский, Магарамкентский и Сулейман-Стальский районы.

«Под отключение в этих районах попадают 54 населенных пункта», — сообщили в ведомстве.

Энергетики приступят к восстановительным работам утром в пятницу, 12 сентября. Они стартуют в 08:00 по московскому времени. Возобновить подачу электроэнергии всем потребителям обещают ориентировочно к 16:00.

Ранее сообщалось о массовом блэкауте на Кубе.

