Япония ввела новые антироссийские санкции

Ранее МИД Новой Зеландии объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 19 российских граждан и организаций, передает «Царьград». Кроме того, предельная стоимость российской нефти была установлена на уровне 47,6 доллара за баррель. Как отмечается, эти шаги призваны усилить экономическое давление на Россию.