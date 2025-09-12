Раскрыты детали дела врача, намеренно вызывавшего инфаркты у пациентов

Во Франции анестезиолог Фредерик Пешье предстал перед судом по обвинению в умышленном провоцировании остановок сердца у пациентов. Как передает France 24, доктора подозревают в том, что он намеренно вводил больным препараты, вызывавшие инфаркты, чтобы затем проводить их реанимацию.
В ходе расследования были изучены 30 случаев внезапных остановок сердца в двух клиниках, где Пешье работал с 2008 по 2017 год. В 12 случаях реанимационные мероприятия оказались безуспешными, что привело к летальному исходу.
Коллеги врача убеждены, что свои действия он совершал с целью дискредитации других медиков, с которыми находился в конфликте. По их версии, таким образом он пытался подставить коллег. Сам обвиняемый настаивает на том, что все случаи стали следствием врачебных ошибок других специалистов.
Среди пострадавших оказался четырехлетний ребенок, перенесший две остановки сердца во время плановой операции на миндалинах. Самому пожилому пациенту было 89 лет.
Добавим, что обвинение требует для Пешье пожизненного лишения свободы.
