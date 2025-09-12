Российский «Упырь» прорвал защиту ВСУ под Харьковом: карта СВО на Украине 12 сентября

В Минобороны сообщили, что один из бойцов штурмового подразделения группировки войск «Центр» выполнял боевую задачу, передвигаясь по открытому пространству вдоль разрушенной лесополосы в районе Красноармейска (ДНР). В ходе этого он отразил ряд атак FPV-дронов противника, а также уклонился от сбрасываемых с украинских беспилотников боеприпасов. В результате данных действий военнослужащий благополучно достиг позиций основной штурмовой группы.