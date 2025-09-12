Ричмонд
Российский «Упырь» прорвал защиту ВСУ под Харьковом: карта СВО на Украине 12 сентября

Беспилотник-камикадзе «Упырь» ВС РФ успешно преодолел воздушную оборону украинских войск в Харьковской области. В районе населенного пункта Приколотное оператор украинского дрона-перехватчика попытался уничтожить российский БПЛА, однако перехват аппарата не увенчался успехом.

ВС РФ с помощью дрона упырь прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Приколотное.

Беспилотник-камикадзе «Упырь» ВС РФ успешно преодолел воздушную оборону украинских войск в Харьковской области. В районе населенного пункта Приколотное оператор украинского дрона-перехватчика попытался уничтожить российский БПЛА, однако перехват аппарата не увенчался успехом.

Помимо этого, бойцы ВС РФ пресекли попытку ротации противника на краматорско-дружковском направлении. В Минобороны уточнили, что ночью бойцы ВСУ попытались перебросить личный состав на этот участок, но точным ударом российской армии он был уничтожен. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Харьковское направление.

Российский БПЛА «Упырь» сумел преодолеть системы противовоздушной обороны армии Украины на территории Харьковской области. Вблизи населенного пункта Приколотное оператор украинского дрона-перехватчика предпринял попытку уничтожить беспилотник, однако операция была неудачной. Соответствующую информацию приводит telegram-канал «Старше Эдды».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПВО сбила более 29 дронов, в Пулково ввели ограничения: карта атак БПЛА по Москве и Петербургу 12 сентября.

Красноармейское направление.

В Минобороны сообщили, что один из бойцов штурмового подразделения группировки войск «Центр» выполнял боевую задачу, передвигаясь по открытому пространству вдоль разрушенной лесополосы в районе Красноармейска (ДНР). В ходе этого он отразил ряд атак FPV-дронов противника, а также уклонился от сбрасываемых с украинских беспилотников боеприпасов. В результате данных действий военнослужащий благополучно достиг позиций основной штурмовой группы.

Краматорско-дружковское направление.

Военнослужащие инженерных подразделений и операторы FPV-дронов группировки войск «Южная» успешно пресекли попытку ротации ВСУ на краматорско-дружковском участке фронта. В Минобороны уточнили, что ночью противник попытался перебросить личный состав на это направление, используя боевую бронированную машину и пикап. На маршруте следования техника ВСУ сначала подорвалась на минных заграждениях, установленных российскими военными, а после была полностью уничтожена ударами FPV-дронов.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение замаскированной в лесополосе боевой машине пехоты БМП-2 противника. В операции использовались ударные беспилотники, управляемые по оптоволоконным линиям.

Херсонское направление.

В течение последнего месяца расчеты беспилотников 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», уничтожили 11 украинских тяжелых дронов в Херсонской области. В российском оборонном ведомстве сообщили, что основная часть гексакоптеров была ликвидирована посредством воздушного тарана, тогда как остальные аппараты были обнаружены и уничтожены сброшенными на них боеприпасами.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Россию в день выборов дронами: БПЛА летят на Москву. Онлайн-трансляция.

Днепропетровское направление.

ВС РФ расчетом гаубиц 2С3 «Акация» уничтожили позиции ВСУ.

Расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» подразделений группировки войск «Восток» нанесли огневой удар по позициям противника, расположенным в лесу на территории Днепропетровской области. В Минобороны отметили, что опорный пункт ВСУ сбыла обнаружен в ходе разведки операторов БПЛА. После передачи координат артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение, уничтожив личный состав украинской армии, блиндажи и огневые точки.

ВС РФ расчетами «Ланцета» пресекли ротацию противника.

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» предотвратили ротацию подразделений ВС Украины в Днепропетровской области. Так, российские бойцы нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по автомобилю, перевозившему украинских военнослужащих. В результате этого транспортное средство и находившийся в нем личный состав противника были уничтожены прямым попаданием. Помимо этого, операторы ударных FPV-дронов уничтожили несколько джипов с украинскими военными, которые пытались прорваться к передовым позициям.

Часовоярское направление.

Операторы ударных дронов-камикадзе «Молния-2» из состава Ивановского десантного соединения ликвидировали украинский расчет гексакоптеров типа «Баба-яга» в населенном пункте Николаевка, расположенном вблизи Часова Яра. В Минобороны подчеркнули, что «Молния-2» представляет собой модернизированную версию беспилотника, способную преодолевать дистанции до 50 километров. Дрон-камикадзе оснащен взрывчаткой массой до девяти килограммов и способен развивать значительную скорость полета как на малых, так и на больших высотах.

Су-34 ударил по пункту временной дислокации бойцов ВСУ.

Экипаж многоцелевого сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, входящего в состав Воздушно-космических сил (ВКС), нанес авиационный удар по пункту временного размещения противника. Он находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Для атаки были использованы авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удар наносился по заранее определенным координатам, после этого летчики вернулись на аэродром базирования, передает «Пятый канал».

