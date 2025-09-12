Жителя Красноярска задержали за финансирование террористической организации

Сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего жителя Красноярска по подозрению в финансировании экстремистской деятельности.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по краю, против мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый перевел 100 тысяч рублей на счета организации, запрещенной в России. Средства предназначались для поддержки террористической деятельности.
В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Операция проведена совместно сотрудниками МВД и Следственного комитета на основании оперативных данных. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.