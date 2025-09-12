Стали известны подробности смертельного ДТП в Мангистау

По данным ведомства, все пассажиры минивэна Toyota Hiace направлялись в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они были гражданами Казахстана, выехавшими из разных регионов страны. Водитель и ещё двое пассажиров находятся в больнице с травмами.