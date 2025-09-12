Власти американского штата Юта намерены добиваться смертного приговора убийце политика Чарли Кирка, заявил губернатор Спенсер Кокс.
Он пообещал казнить преступника в Юте.
«Мы работаем с прокуратурой. Все показания, чтобы просить в этом деле о смертной казни. И это случится здесь, в Юте», — сказал Кокс в ходе пресс-конференции.
Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Стрелявший скрылся с места преступления.
Кирк против помощи украинкой стороне, называл Зеленского препятствием к миру и марионеткой ЦРУ.
