Губернатор Юты Кокс: штат будет просить казнить убийцу Кирка

В сторонника Трампа выстрелили во время выступления в университете в штате Юта.

Источник: Аргументы и факты

Власти американского штата Юта намерены добиваться смертного приговора убийце политика Чарли Кирка, заявил губернатор Спенсер Кокс.

Он пообещал казнить преступника в Юте.

«Мы работаем с прокуратурой. Все показания, чтобы просить в этом деле о смертной казни. И это случится здесь, в Юте», — сказал Кокс в ходе пресс-конференции.

Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Стрелявший скрылся с места преступления.

Кирк против помощи украинкой стороне, называл Зеленского препятствием к миру и марионеткой ЦРУ.

