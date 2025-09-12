Ричмонд
В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов после атаки ВСУ

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

В порту Приморск на борту судна возникло возгорание. Сработала система пожаротушения, возгорание ликвидируется.

Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал. Отражение атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжается.

Напомним, ранее силы ПВО работали по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Указанные места оцеплены, возгораний и пострадавших нет.

