В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов после атаки ВСУ

В порту Приморск на борту судна возникло возгорание. Сработала система пожаротушения, возгорание ликвидируется.
Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал. Отражение атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжается.
Напомним, ранее силы ПВО работали по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Указанные места оцеплены, возгораний и пострадавших нет.