Над Ленобластью отражают атаку БПЛА: Дрозденко рассказал о повреждениях на земле

Украинские беспилотники попытались атаковать Ленинградскую область. Предупреждение о воздушной тревоге действует в течение ночи 12 сентября. Силы ПВО сбили на территории региона более 30 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Он рассказал о повреждениях на земле. По предварительным сведениям, фрагменты дронов упали во Всеволожске, Тосно и деревнях Покровское и Узмино. Пострадавших в результате ударов ВСУ нет.
«Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — оповестил Александр Дрозденко.
В аэропорту Пулково ночью ввели план «Ковер». Регистрация на внутренние рейсы временно ограничена. Самолеты не отправляют и не принимают в воздушной гавани Петербурга.