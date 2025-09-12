Ричмонд
Над Ленобластью отражают атаку БПЛА: Дрозденко рассказал о повреждениях на земле

На территории Ленобласти уничтожили более 30 БПЛА за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались атаковать Ленинградскую область. Предупреждение о воздушной тревоге действует в течение ночи 12 сентября. Силы ПВО сбили на территории региона более 30 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Он рассказал о повреждениях на земле. По предварительным сведениям, фрагменты дронов упали во Всеволожске, Тосно и деревнях Покровское и Узмино. Пострадавших в результате ударов ВСУ нет.

«Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — оповестил Александр Дрозденко.

В аэропорту Пулково ночью ввели план «Ковер». Регистрация на внутренние рейсы временно ограничена. Самолеты не отправляют и не принимают в воздушной гавани Петербурга.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше