В аэропорту Пулково частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что ночью в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту проинформировали, что из-за ограничений возможны изменения в расписании. По данным онлайн-табло аэропорта на 06:10 мск, задерживался вылет около 30 рейсов.